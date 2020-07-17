Вийшов з дому та пропав: поліція розшукує зниклого мешканця Львівщини

Поліцейські Львівщини оголосили у розшук 32-річного мешканця Михайла Шніцара, котрий декілька днів тому вийшов з дому та пропав. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

32-річний мешканець села Братковичі Городоцького району цьогоріч 13 липня липня близько 20.30 вийшов із дому та досі не повернувся.

Михайло Шніцар був одягнений у штани темно-синього кольору, кофту вишневого кольору із сірими вставками, чорну футболку та резинові тапки.

Особливі прикмети: післяопераційний шрам на грудній клітині.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування чоловіка, просять зателефонувати до Городоцького відділення поліції за номером 0680255140 або на оперативну лінію 102.

Фото: Нацполіція