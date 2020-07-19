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Відомого львівського хірурга оштрафували за хабарництво

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Личаківський районний суд призначив 25,5 тис. грн штрафу відомому львівському хірургу, завідувачу першої хірургії Львівської обласної клінічної лікарні Ярославу Зборівському, якого навесні впіймали на хабарі у 21,5 тис. грн. Медик уклав угоду із прокурором, в якій визнав свою провину і погодився на таке покарання, пише Захід.нет.

 

Як відомо, завідувача 1-м хірургічним відділенням Львівської обласної лікарні затримали на хабарі 29 травня цього року. Як встановило слідство, загалом він домовився про 800 доларів хабара за проведення медогляду та видачу документів про хворобу. Такий документ хотіли отримати родичі призовника, щоб його визнали непридатним до військової служби.

Зборівського затримали у робочому кабінеті у момент отримання першої частини хабара – 21,5 тис. грн. У службовому кабінеті завідувача відділення також виявили готівку у різній валюті: 150 тис. грн, 600 доларів США та 400 євро.

26 червня Зборівський уклав угоду про визнання винуватості із прокурором. Згідно з угодою, хірург погодився сплатити 25,5 тис. грн штрафу за скєний злочин. Суддя Личаківського райсуду Григорій Жовнір 13 липня затвердив угоду між Зборівським і прокуратурою.

Зазначимо, що Ярослава Зборівського судили за ч.2 ст.369-2 (зловживання впливом), згідно з якої покарання становить штраф від 12,7 тис. до 25, 5 тис. грн або ув’язнення до трьох років.

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