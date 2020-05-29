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Завідувач відділення Львівської обласної лікарні погорів на хабарі

Ольга Денисяка

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Завідувача одного з відділень Львівської обласної клінічної лікарні затримали під час отримання 21 500 гривень хабара. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Зловмисник вимагав у львів’янина 21 500 гривень гривень за проведення медичного огляду та видачу документів про хворобу для подальшої подачі їх в один з районних військкоматів.

Сьогодні, 29 травня, правоохоронці викрили зловмисника під час отримання хабара.

«Поліцейські виявили у службовому кабінеті завідувача відділенням кошти у різній валюті: 150 тисяч гривень, 600 доларів США та 400 Євро», – йдеться в повідомлені.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання: позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Фото: поліція

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