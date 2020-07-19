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«Укрзалізниця» відновлює потяг «Дніпро –Трускавець»

Андрій Котенський

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«Укрзалізниця» з 21 липня відновлює рух потяга 041 П «Дніпро Головний – Трускавець». На сайті компанії відкрито  продаж квитків на цей напрямок. Наразі потяг курсуватиме через день, повідомляє Дивись.інфо.

 

З 3 липня почав курсувати в «Київ-Трускавець», а з 16 липня «Укрзалізниця» почала продавати квитки на всі 100% місць у поїздах далекого сполучення, що прямують з Києва та зворотно. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України. У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць.

Нагадаємо, що усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

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