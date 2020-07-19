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Поліцейські Львівщини вирушили на ротацію на Донбас

Андрій Котенський

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Зведений загін правоохоронців Львівщини, до складу якого увійшли бійці батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Львів», співробітники територіальних підрозділів поліції Львівщини та Управління патрульної поліції, вирушив на схід України, де бійці змінять своїх товаришів у зоні проведення Операції Об’єднаних сил. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

 

Разом з поліцейськими виїхав заступник очільника поліції Львівщини Дмитро Міхалець, який проведе ротацію, проінспектує умови несення служби та матеріальне забезпечення львівських правоохоронців.

Бійців проводжали родичі, друзі, товариші по службі.

«Усі ви – професіонали, і більшість з вас не вперше їде на схід України виконувати бойові завдання. Служіть з честю та гідністю і завжди пам’ятайте, що головне для вас – повернутися додому в такому ж складі, як сьогодні. Не нехтуйте особистою безпекою та допомагайте один одному. Бажаю вам усім бійцівського везіння та здоров’я», –  закликав начальник Головного управління поліції полковник поліції Василь Віконський.

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