Львів’янин потрапив до реанімації через укус змії

У реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні потрапив 19-річний львів’янин, якого вкусила змія. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

За даними рятувальників, у реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні, з діагнозом – укус змії пальця правої руки, поступив 19-річний житель Львова, який відпочивав в селі Либохора Сколівського району.

Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу.

Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.

У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.