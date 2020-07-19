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Львів’янин потрапив до реанімації через укус змії

Андрій Котенський

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У реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні потрапив 19-річний львів’янин, якого вкусила змія. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

 

За даними рятувальників, у реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні, з діагнозом – укус змії пальця правої руки, поступив 19-річний житель Львова, який відпочивав в селі Либохора Сколівського району.

 

Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу.

Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.

У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс.  Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.

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