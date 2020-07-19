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Через коронавірусні обмеження SkyUp скасувала три напрямки зі Львова

Андрій Котенський

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Через коронавірусні обмеження, що блокують туристичні подорожі українців авіакомпанія SkyUp закрила низку анонсованих рейсів. Зокрема зі Львова скасовано відразу три напрямки перевізника.

 

Частину напрямків перевізника скасовано повністю, а більшість тих, які мали стартувати на регулярній основі у липні, були перенесені на другу половину серпня.

Із навігації Львова авіаперевізник скасував рейс до Батумі (Грузія), Іракліону (Греція) та Парижу (Франція).

Наразі SkyUp відновила чартерні рейси і регулярні перельоти Україною.

Куди зараз можна полетіти зі Львова. Детальніше про всі авіарейси – за цим посиланням.

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