Через коронавірусні обмеження SkyUp скасувала три напрямки зі Львова

Через коронавірусні обмеження, що блокують туристичні подорожі українців авіакомпанія SkyUp закрила низку анонсованих рейсів. Зокрема зі Львова скасовано відразу три напрямки перевізника.

Частину напрямків перевізника скасовано повністю, а більшість тих, які мали стартувати на регулярній основі у липні, були перенесені на другу половину серпня.

Із навігації Львова авіаперевізник скасував рейс до Батумі (Грузія), Іракліону (Греція) та Парижу (Франція).

Наразі SkyUp відновила чартерні рейси і регулярні перельоти Україною.

Куди зараз можна полетіти зі Львова. Детальніше про всі авіарейси – за цим посиланням.

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