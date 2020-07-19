Автомобіль збив дівчину на Сихові. Винуватець утік (відео 18+)

У Львові на вулиці Морозній автомобіль Daewoo Lanos здійснив наїзд на 16-річну сихівчанку. Наїзд на дівчину був знятий на камеру реєстратора автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Наїзд на неповнолітню стався вчора, близько 10 години вечора. Замість того аби зупинитися, водій продовжив рух і поїхав з місця події.

Очевидці ДТП назвали марку авто, колір та особливі ознаки. Автомобіль одразу передали в орієнтування. На вулиці Зубрівській інспектори виявили покинуту автівку на якій були характерні ознаки ДТП.

Патрульні знайшли водія, який збив дівчину та втік з місця подіїВідео 18+. Лише вам вирішувати чи переглядати його… Posted by Патрульна поліція Львівської області on Sunday, July 19, 2020

Патрульні встановили адресу проживання водія. Вдома була лише мама керманича. Вона сказала, що син поїхав ще в обід і додому не повертався.

Поліцейські зателефонували до 33-річного чоловіка і повідомили йому, що він має негайно повернутися на місце скоєння ДТП.

Після цього львів’янин визнав, що здійснив наїзд на дівчину. Він пояснив, що перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням на мокрій дорозі. Злякавшись відповідальності він утік із місця ДТП.

Під час затримання чоловік мав ознаки сильного алкогольного сп’яніння, однак, запевнив поліцейських, що випив 200 грамів горілки після аварії. Висновок медиків — громадянин нетверезий.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції. Дівчину шпиталізували.