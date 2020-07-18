У Львові будують Дім для бездомних і самотніх жінок

У Львові збудують Дім для самотніх і бездомних жінок. Сьогодні територію під будівництво освятив Папський елемозинарій Кардинал Конрад Краєвський, який прибув до міста. Дім буде розташований на перехресті вулиць Хлібної-Пимоненка, і ним опікуватимуться Сестри Альбертинки РКЦ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

«Завжди, коли допомагаємо людям у потребі, ми є благословенні. І це не залежить від нашого визнання, наших поглядів. Сестра розповіла, що тут будується Дім для потребуючих, і це добре. Коли рахунок Папи пустий — це добре, це значить, що він багатьом допомагає… Допомагаючи людині, ми допомагаємо руками самого Бога», — зазначив під час закладання першої цегли майбутнього будівництва Кардинал Конрад Краєвський.

На освячення також завітали Митрополит і Архієпископ Львівський РКЦ Мечислав Мокшицький, Генеральний консул Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонкевич, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький, віце-прем’єр Польщі Яцек Сасін, духовенство Львівської Архідієцезії РКЦ.

Зауважимо, що Кардинал Конрад Краєвський матеріально долучився до будівництва Притулку для убогих, який зведено на вул. Мазепи (Львів-Збоїща).

Нагадаємо, на запрошення Митрополита і Архієпископа Львівського РКЦ Мечислава Мокшицького, у Львові з візитом перебуває Кардинал Конрад Краєвський. Окрім освячення території будівництва Дому для самотніх і бездомних жінок, Кардинал освятить храм св. Йоана Павла ІІ (Львів-Сокільники). Також Кардинал пообідає з бездомними у «Карітасі» Львова (вул. Винниченка, 32).