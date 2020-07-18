Російські окупанти здійснили майже 20 обстрілів українських позицій

За минулу добу, 17 липня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі огранізації обєднаних сил.

Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Талаківки, Старогнатівки, Верхньоторецького, Мар’їнки, Кам’янки, Водяного, Гнутового, Пищевика та Широкиного противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Авдіївки ворог обстрілював опорні пункти наших захисників з мінометів 82-го калібру, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», біля Новотошківського агресор двічі застосував міномети калібру 82 мм, озброєння БМП і великокаліберні кулемет. Також неодноразово окупанти відкривали вогонь з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Луганське.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає.

За даними розвідки, 17 липня наші захисники знищили одного загарбника.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли.