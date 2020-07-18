На площі Ринок відкрили фермерський ярмарок

У Львові, на площі Ринок, стартував перший фермерський ярмарок, який триватиме з 9.00 до 15.00 год. Відтак, львів’ян та гостей міста запрошують придбати продукцію місцевих фермерів, підтримавши цим локального виробника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Фермерський ярмарок планують проводити щосуботи до кінця літа.

«Наша теза „Купуй львівське“ впроваджується в дію. З 18 липня з 9.00 год. ранку до 15.00 дня на площі Ринок буде діяти, так званий, фермерський ярмарок, де буде представлено понад 20 фермерів, які є у Львові та Львівській області. Там будуть представлені городина, фрукти, овочі, молочна продукція, м’ясна продукція. Запрошуємо всіх містян відвідати, сподіваємось, що цей ярмарок буде проходити щосуботи до 31 серпня», — зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

На ярмарку мешканці можуть придбати натуральні та свіжі сири, молочні продукти, фрукти, овочі, свіжу рибу, салати, зелень тощо.