На Львівщині затримали турків, що незаконно прямували до ЄС

На Львівщині затримали громадян Туреччини, які хотіли незаконно потрапити до ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

За даними відомства, інформацію про появу чоловіків біля українсько-польського кордону повідомив прикордонникам відділення інспекторів «Салаші» місцевий мешканець.

Невдовзі незнайомців затримали. Після співбесіди стало відомо що це громадяни Туреччини, підтверджуючі документи при собі мали двоє чоловіків, а третій їх поплічник не мав жодних документів.

На порушників кордону очікує притягнення до відповідальності.

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