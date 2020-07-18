На Львівщині затримали турків, що незаконно прямували до ЄС

На Львівщині затримали громадян Туреччини, які хотіли незаконно потрапити до ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.
За даними відомства, інформацію про появу чоловіків біля українсько-польського кордону повідомив прикордонникам відділення інспекторів «Салаші» місцевий мешканець.
Невдовзі незнайомців затримали. Після співбесіди стало відомо що це громадяни Туреччини, підтверджуючі документи при собі мали двоє чоловіків, а третій їх поплічник не мав жодних документів.
На порушників кордону очікує притягнення до відповідальності.
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Андрій Котенський