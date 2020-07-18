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Моторошна ДТП на трасі Одеса – Рені. Загинуло шість людей

Андрій Котенський

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Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на трасі Одеса – Рені у якій загинуло відразу шість людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

 

За попередньою інформацією, аварія сталася сьогодні о восьмій ранку поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району, Одеської області.

В результаті зіткнення легкових автомобілів Mitsubishi Outlander та «ВАЗу», загинули шість осіб. Ще троє, з яких – дворічна дитина з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до лікарні.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди ще встановлюються.

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Фото та відео: Поліція Одещини та ДСНС

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