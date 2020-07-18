До Львова із візитом прибув кардинал Конрад Краєвський

У Львові з візитом перебуває представник Ватикану, Папський елемозинарій (розподілювач милостині) Кардинал Конрад Краєвський. Він завітав до міста на освячення храму св. Йоана Павла ІІ у Сокільниках й території будівництва Дому для самотніх жінок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Своє гостювання в місті Кардинал розпочав із відвідин Ратуші і залишив запис у Книзі почесних гостей Львова.

«Аби ми ніколи не закривали собою Бога! З молитвою і благословенням для мешканців прекрасного Львова», — написав у Книзі почесних гостей Львова Кардинал Конрад Краєвський.

Перед візитом в Ратушу Кардинал спільно із віце-прем’єром Польщі Яцеком Сасіним відвідав Катедру та Каплицю Боїмів, прогулявся по площі Ринок.

До слова, Митрополит і Архієпископ Львівський РКЦ Мечислав Мокшицький переконаний, що візит Кардинала Конрада Краєвського — особливий жест Папи Франциска.