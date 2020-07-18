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Антибіотики не допоможуть. Як попередити грип та застуду?

Андрій Котенський

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64% людей помилково вважають, що застуду чи грип можна лікувати антибіотиками. Але антимікробні препарати застосовують лише при бактеріальній інфекції. Про це повідомляє центр громадського здоров’я України, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як захистити себе?

Хвороба виникає у випадках, коли мікроби розмножуються в організмі та провокують запальну реакцію. Ніхто не може повністю уникнути зараження мікроорганізмами, в тому числі резистентними. Однак деякі люди мають більший ризик. Тому слід захищатися від зараження щепленнями.

Чисті руки. Регулярне миття рук – один з найкращих способів видалення мікроорганізмів та профілактики хвороб.

Не лікуйте грип чи застуду антибіотиками – це неефективно.

Антибіотики можна вживати лише за призначенням лікаря. Якщо їх призначено то необхідно проходити повний курс антибіотиків, навіть якщо стало краще.

Ніколи не використовуйте антибіотики, які залишилися після курсу прийому.

Ніколи не рекомендуйте антибіотики друзям, родичам, знайомим та не призначайте їм лікування.

Попереджуйте інфекції – регулярно мийте руки, уникайте контакту із хворими людьми та вчасно робіть щеплення.

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