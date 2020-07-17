Громадсько-політичний діяч Ігор Васюник розпочав передвиборчі зустрічі із львів’янами у різних районах Львова. Одна із таких зустрічей, де кандидат у мери Львова презентував своє бачення розвитку міста, відбулась на Сихові. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Львів’яни скаржились на роботу громадського транспорту, на перебої у водопостачанні та непрозорість у нарахуванні тарифів. Цікавилися також коли Львів нарешті відмовиться від радянської практики гідравлічних випробувань…

Мав теплу зустріч і конструктивну розмову з львів’янами біля першої школи на Трильовського (Сихів). Розповів своє… Posted by Ігор Васюник on Friday, July 17, 2020

Як відомо ключовими пунктами програми Ігоря Васюника є:

безкоштовний транспорт

вода без хлору

низькі тарифи

вдвічі більший бюджет міста

Нагадаємо, що 17 червня Ігор Васюник заявив, що восени побореться за посаду міського голови Львова.