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Українці зможуть відвідувати Гренаду без віз

Андрій Котенський

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Посол Гренади Олег Фірер підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Гренади про скасування візових вимог. Про це повідомило міністерство закордонних справ України в офіційному Twitter, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Підписано угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Гренади щодо скасування візових вимог. Це важливий крок до спрощення контактів між людьми, розвитку туризму та співпраці між Україною та Гренадою», – йдеться у повідомленні.

Гренада – острівна держава в Карибському морі, що здобула незалежність від Великої Британії у 1974 році. Водночас главою держави є королева Англії Єлизавета ІІ, що представлена у країні генерал-губернатором.

Гренада також є членом ООН, Організації Американських Держав, Британської Співдружності націй, Карибської співдружністі (КАРІКОМ), Організації Східнокарибських держав.

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