У Винниках вщент згорів автомобіль

У Винниках 16 липня вогонь вщент знищив Volkswagen Passat. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Пожежа у автомобілі спалахнула близько 11 год. 16 липня. Вогонь встиг знищити автомобіль.

До ліквідації пожежі залучалось 5 чоловік особового складу та 1 одиниця спецтехніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Причини та обставини події встановлюються.

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Фото: ДСНС Львівщини