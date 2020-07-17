У Винниках на хабарі спіймали службовця Укртрансбезпеки

У Винниках на хабарі затримали службовця обласного управління Укртрансбезпеки. Чоловік вимагав 4 тисячі гривень у підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень вантажів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

За версією правоохоронців, старший державний інспектор одного із відділів управління Укртрансбезпеки у Львівській області вирішив нажитись за рахунок підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень вантажів.

«Чоловік випадково загубив використаний дозвіл (ліцензію), а відтак не міг отримати наступний, не здавши попереднього. Таким чином не міг здійснити подальшого перевезення товару через кордон. Цим і скористався службовець, який вимагав у підприємця 4 тисяч грн за зняття з бази обліку втраченої посвідки», – розповіли у прокуратурі.

29-річного службовця затримали «на гарячому» у власному робочому кабінеті на вулиці Галицькій у Винниках. Його дії кваліфіковано за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Прокурори готують для них повідомлення про підозру, а також клопотання до суду для обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини, імовірному зловмиснику «світить» від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

На цей час тривають невідкладні слідчі дії. Крім цього встановлюється причетність інших осіб.

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Фото: прокуратура Львівщини