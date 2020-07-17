ОСТАННІ НОВИНИ

У Винниках на хабарі спіймали службовця Укртрансбезпеки

Вероніка Рой

|

У Винниках на хабарі затримали службовця обласного управління Укртрансбезпеки. Чоловік вимагав 4 тисячі гривень у підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень вантажів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

За версією правоохоронців, старший державний інспектор одного із відділів управління Укртрансбезпеки у Львівській області вирішив нажитись за рахунок підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень вантажів.

«Чоловік випадково загубив використаний дозвіл (ліцензію), а відтак не міг отримати наступний, не здавши попереднього. Таким чином не міг здійснити подальшого перевезення товару через кордон. Цим і скористався службовець, який вимагав у підприємця 4 тисяч грн за зняття з бази обліку втраченої посвідки», – розповіли у прокуратурі.

29-річного службовця затримали «на гарячому» у власному робочому кабінеті на вулиці Галицькій у Винниках.  Його дії кваліфіковано за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Прокурори готують для них повідомлення про підозру, а також клопотання до суду для обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини, імовірному зловмиснику «світить» від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

На цей час тривають невідкладні слідчі дії. Крім цього встановлюється причетність інших осіб.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Фото: прокуратура Львівщини

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів
Ігор ВАСЮНИК
Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів

Ціль – якісний громадський транспорт і Львів без заторів....

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...