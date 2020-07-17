У Дрогобичі 11-річний велосипедист потрапив під колеса авто

У четвер, 16 липня, у місті Дрогобич автомобіль «Сітроен Берлінго» наїхав на 11-річного велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася у Дрогобичі на вул. Самбірській, неподалік «Епіцентр». 70-річний чоловік, керуючи автомобілем «Сітроен Берлінго», наїхав на 11-річного велосипедиста, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його з діагнозом «черепно-мозкова травма та забій верхньої губи». Хлопця госпіталізували у Дрогобицьку міську лікарню. Наразі обставини події встановлюються.