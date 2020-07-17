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Пожежа у будинку забрала життя 46-річного мешканця Яворівщини

Соломія Головіна

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У с. Залужжя Яворівського району під час пожежі у житловому будинку загинув 46-річний господар. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам близько 5 год. ранку 17 липня. Про займання повідомили сусіди, які побачили дим з вікон цегляного будинку.

Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору. Провівши розвідку всередині оселі, вони виявили в кімнаті тіло загиблого 46-річного господаря.

Рятувальникам вдалося повністю погасити вогонь о 05:38 год. Внаслідок пожежі знищено матрац та речі домашнього вжитку на площі 5 кв.м.

До ліквідації пожежі залучалось 3 чоловік особового складу та 1 одиниця спецтехніки. Причини та обставини події встановлюються.

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Фото: ДСНС Львівщини

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