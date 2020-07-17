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На Сколівщині змія відправила до лікарні жінку

Вероніка Рой

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У четвер, 16 липня, у Сколівському районі через укус змії жінка потрапила до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Так, о 13:10 в селі Либохори Сколівського району місцеву мешканку змія укусила в праву стопу. Потерпілу в стані середньої важкості госпіталізували у Сколівську центральну районну лікарню.

Наразі обставини події встановлюються.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».

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