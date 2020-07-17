ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині п’яний водій збив велосипедиста

Вероніка Рой

|

У четвер, 16 липня, у Кам’янка-Бузькому районі водій автомобіля «Рено», перебуваючи у нетверезому стані, збив велосипедиста. Водія двоколісного госпіталізували до реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

ДТП сталася близько 17.00 поблизу села Цеперів Кам’янко-Бузького району. 38-річний водій автомобіля «Рено», здійснюючи обгін на перехресті, скоїв здійснення з велосипедистом. У результаті ДТП 37-річний місцевий мешканець отримав важкі травми та без свідомості госпіталізований в реанімаційне відділення.

38-річного мешканця Кам’янко- Бузького району правоохоронці затримали. Медики встановили, що на момент скоєння ДТП підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі Кам’янко-Бузького відділу поліції повідомили водієві автомобіля «Рено» про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.

Фото: Нацполіція Львівщини

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів
Ігор ВАСЮНИК
Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів

Ціль – якісний громадський транспорт і Львів без заторів....

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...