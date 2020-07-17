На Львівщині п’яний водій збив велосипедиста

У четвер, 16 липня, у Кам’янка-Бузькому районі водій автомобіля «Рено», перебуваючи у нетверезому стані, збив велосипедиста. Водія двоколісного госпіталізували до реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 17.00 поблизу села Цеперів Кам’янко-Бузького району. 38-річний водій автомобіля «Рено», здійснюючи обгін на перехресті, скоїв здійснення з велосипедистом. У результаті ДТП 37-річний місцевий мешканець отримав важкі травми та без свідомості госпіталізований в реанімаційне відділення.

38-річного мешканця Кам’янко- Бузького району правоохоронці затримали. Медики встановили, що на момент скоєння ДТП підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі Кам’янко-Бузького відділу поліції повідомили водієві автомобіля «Рено» про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.

Фото: Нацполіція Львівщини