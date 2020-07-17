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Ідентифікаційний код стане електронним і з’явиться у додатку «Дія»

Оксана Білоус

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Незабаром українці зможуть скористатися ідентифікаційним кодом у додатку «Дія». Відповідне рішення вже ухвалила Верховна Рада України. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михало Федоров у своєму Telegrаm-каналі, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу, тим самим проклала шлях до легалізації електронного ІПН (податковий номер, який ми всі носимо зі собою на папірці). Він невдовзі з’явиться у «Дії», – повідомив Михало Федоров.

За словами міністра реєстраційний номер облікової картки платника податків буде окремим електронним документом, яким можна буде легко обмінюватися через QR-код і push-повідомлення з будь-якими державними органами.

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