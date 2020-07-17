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«Домажир» запрошує на ранкову каву з ведмедями

Владислава Підлісна

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Усіх бажаючих запрошують долучитися до ранкової кави та сніданку із ведмедями притулку «Домажир. Виручені кошти спрямують на реабілітацію клишоногих. Про це Львівському порталу повідомили  у пресслужбі Львівської обласної державної адміністрації.

 

«Домажир» обіцяє не лише смачний сніданок на лісовій галявині з ведмедями, а й ексклюзивну екскурсію. Вартість туру – 300 гривень.

Початок о 9:00, тривалість до 2 годин. Зареєструватися на #Ранковакава можна за телефоном +380 67 82 06 406. Кількість місць обмежена.

До слова, зараз у реабілітаційному центрі перебувають 15 врятованих ведмедів історія кожного із них вражаюча.

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