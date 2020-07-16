Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного бізнесу, так і для мільйонів громадян країни. Пристосуватися до обставин, що змінилися, та навчитися підтримувати звичний рівень життя в умовах нової реальності мешканцям Галичини активно допомагає найбільша торговельна мережа України – «АТБ».

Багаторічний лідер українського ритейлу забезпечує нас гарантовано якісними, свіжими та безпечними продуктами за найбільш доступними цінами. Сьогодні постійними клієнтами супермаркетів «АТБ» є майже чотири мільйони громадян у 24 областях країни, включаючи й Львівську. Ці показники постійно зростають, адже компанія послуговується обраною багато років тому стратегією динамічного розвитку, розширює мережу, відкриває нові магазини, проводить модернізацію вже працюючих маркетів, розвиває логістичну інфраструктуру, підкорює нові регіони.

З початку 2020 року в Україні прийняв перших клієнтів 61 новий супермаркет «АТБ», у тому числі й у наших західних областях. П’ятнадцять з них відкрилися після капітальної реконструкції. Мапа присутності найбільшої за багатьма показниками (асортиментом, чисельністю співробітників, кількістю магазинів, товарообігом тощо) торговельної мережі країни сьогодні включає 293 населених пункти. У містах, містечках і селищах всіх областей України працюють 1137 супермаркетів «АТБ».

Важливо, що розширення торговельної мережі визначено довгостроковою стратегією, розробленою ще в 2017 році. Вона включає в себе не тільки збільшення товарообігу та торговельних площ, але й впровадження сучасних інноваційних технологій в галузі енергозбереження, будівництва й архітектури. Для нових супермаркетів «АТБ» розробили концепцію енергоефективності. Вони пропонують покупцям гарний рівень сервісу і комфортні умови для шопінгу. Приблизно третина торговельної мережі «АТБ» тепер функціонує в оновленому форматі.

Також компанія працює над розширенням своєї логістичної інфраструктури, яку зараз вважають однією з найбільш розвинених в країні. У поточному році планують запуск ще двох мультитемпературних розподільних центрів європейського зразка в нашій Львівській області та на півдні країни. Їхня загальна кількість цьогоріч становитиме 11, що дозволить продовжити стрімко нарощувати обсяг товарообігу. Отже, ще більше громадян України отримають можливість купувати свіжі продукти за демократичними цінами.

За підсумками першого півріччя 2020-го корпорація «АТБ» збільшила товарообіг на 19% (якщо порівнювати з аналогічним періодом 2019-го). Зараз цей показник становить 70,7 млрд грн. (включаючи ПДВ і акцизи) проти 59,4 млрд грн. в першому півріччі минулого року. Такі вражаючі темпи зростання товарообігу «АТБ» показує вже не вперше. У 2017 році цей показник становив 80,2 млрд грн., роком пізніше він виріс до 103,9 млрд грн., а у 2019-му – до 126,8 млрд грн. Завдяки цьому компанія змогла створити десятки тисяч робочих місць, а мільйони гривень у вигляді податків і зборів спрямувала до бюджетів усіх рівнів, включаючи й міську скарбницю нашого міста Лева. Ці кошти йдуть на зарплати вчителям і медикам, на ремонт доріг, мостів, лікарень і розвиток інфраструктури.

Своєю головною місією компанія визначила безперебійне постачання якісних продуктів для широкого загалу. Магазини «АТБ» пропонують клієнту понад 3,5 тисячі найменувань продуктів харчування та товарів першої необхідності. Водночас цінова політика лідера вітчизняного ритейлу залишається незмінною вже більш як чверть сторіччя. Ціни в «АТБ» традиційно на 10–15% нижчі за середньоринкові.

«Ситуація з коронавірусом стала краш-тестом для операторів продовольчого ринку, в тому числі й для нас. Вважаю, що ми гідно пройшли це випробування. Для торговельної мережі «АТБ» ефективність, надійність, безпека є питаннями корпоративної стратегії. Сьогодні вони мають величезне значення ще й для продовольчої та епідеміологічної безпеки країни», – повідомив голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.

Нагадаємо, що навесні цього року почав працювати перший в Україні продуктовий інтернет-магазин «АТБ» повного циклу. В усіх містах, де є маркети цієї мережі, від приймання й обробки замовлення до його адресної доставки проходить менше однієї години. Для порівняння: це навіть менше, ніж зазвичай більшості з нас треба на похід до магазину.

Також для підвищення рівня безпеки клієнтів під час карантину (сьогодні вже проходить адаптивний період) компанія запустила сервіс попереднього замовлення. У цьому разі немає необхідності витрачати час на підбір товарів та їхню оплату в магазині. Все можна зробити заздалегідь в режимі онлайн, а потім просто прийти до супермаркету і, витративши лише декілька хвилин, отримати зібраний спеціально для тебе пакет. Безпечно та зручно!

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