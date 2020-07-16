У ВООЗ розповіли, як розподілятимуть вакцину від COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що перший мільярд вакцин від коронавірусу буде спрямований до країн із низьким та середнім рівнем доходу. Пріоритетними групами можуть бути медичні працівники, люди з супутніми захворюваннями, ті, кому за 65 років. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив голова представництва ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

Наразі ВООЗ співпрацює з Коаліцією інновацій у забезпеченні готовності до епідемій і організацією GAVI для розподілу двох мільярдів доз цих вакцин по світу.

«Наразі тривають дискусії, яка країна має бути першою», – розповів Хабіхт, але уточнив, що поки списків країн немає.

За його словами, завданням ВООЗ є сприяння розробці критеріїв і допомогти з розподілом вакцини серед країн.

Щодо фінансування виробництва вакцин поки не можуть відповісти, але загалом воно буде комбіноване: частково це буде гуманітарна допомога, буде підтримка країн із середнім та низьким рівнем доходу. Можливо, деякі країни використовуватимуть також власні ресурси.

«Зараз у світі проводиться близько 700 випробувань, 22 вакцини проходять клінічні випробування у таких країнах як Великобританія, Китай, США, Німеччина, Південна Корея, Японія і Канада. Тобто дослідження тривають», – розповів Хабіхт про пошук вакцини.

Станом на 16 липня, за даними Worldometers, у світі коронавірусом заразилися 13,739,632 людей. При цьому померли 587,920 осіб, а одужали – 8,189,211.

В Україні підтверджено 56 455 випадків COVID-19, з них – 28 931 одужав, а 1445 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 848 випадків.

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