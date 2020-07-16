ОСТАННІ НОВИНИ

У ВООЗ розповіли, як розподілятимуть вакцину від COVID-19

Вероніка Рой

|

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що перший мільярд вакцин від коронавірусу буде спрямований до країн із низьким та середнім рівнем доходу. Пріоритетними групами можуть бути медичні працівники, люди з супутніми захворюваннями, ті, кому за 65 років. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив голова представництва ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

 

Наразі ВООЗ співпрацює з Коаліцією інновацій у забезпеченні готовності до епідемій і організацією GAVI для розподілу двох мільярдів доз цих вакцин по світу.

«Наразі тривають дискусії, яка країна має бути першою», розповів Хабіхт, але уточнив, що поки списків країн немає.

За його словами, завданням ВООЗ є сприяння розробці критеріїв і допомогти з розподілом вакцини серед країн.

Щодо фінансування виробництва вакцин поки не можуть відповісти, але загалом воно буде комбіноване: частково це буде гуманітарна допомога, буде підтримка країн із середнім та низьким рівнем доходу. Можливо, деякі країни використовуватимуть також власні ресурси.

«Зараз у світі проводиться близько 700 випробувань, 22 вакцини проходять клінічні випробування у таких країнах як Великобританія, Китай, США, Німеччина, Південна Корея, Японія і Канада. Тобто дослідження тривають», розповів Хабіхт про пошук вакцини.

Станом на 16 липня, за даними Worldometers, у світі коронавірусом заразилися 13,739,632 людей. При цьому померли 587,920 осіб, а одужали – 8,189,211.

В Україні підтверджено 56 455 випадків COVID-19, з них – 28 931 одужав, а 1445 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 848 випадків.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів
Ігор ВАСЮНИК
Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів

Ціль – якісний громадський транспорт і Львів без заторів....

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...