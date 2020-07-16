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У Львові патрульні склали 3346 адмінпротоколів через куріння в заборонених місцях

Соломія Головіна

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За пів року патрульні Львова склали 3346 адмінматеріалів через куріння в заборонених місцях.Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

У патрульній поліції нагадують, де забороняється куріння тютюнових виробів?

  • у ліфтах і таксофонах;
  • у приміщення та на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, закладів фізичної культури;
  • на дитячих майданчиках;
  • у під’їздах житлових будинків;
  • підземних переходах;
  • на зупинках громадського транспорту та у транспорті загального користування;
  • у приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства, готелів, гуртожитків;
  • в аеропортах та на вокзалах;
  • парки, сквери, ботанічні сади міста і т.д.

Додамо, що відповідальність за це правопорушення передбачає ст. 175-1 (rуріння тютюнових виробів у заборонених місцях) КУпАП.

«Якщо особа притягується до адміністративної відповідальності вперше протягом року, санкція статті передбачає попередження або накладення стягнення у вигляді штрафу у розмірі від 51 до 170 гривень. Якщо ж особа вчиняє правопорушення повторно протягом року, штраф збільшується від 170 до 340 гривень», – зазначають у патрульній поліції області.

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