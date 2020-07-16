У Львові патрульні склали 3346 адмінпротоколів через куріння в заборонених місцях

За пів року патрульні Львова склали 3346 адмінматеріалів через куріння в заборонених місцях.Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

У патрульній поліції нагадують, де забороняється куріння тютюнових виробів?

у ліфтах і таксофонах;

у приміщення та на території закладів охорони здоров’я, навчальних закладів, закладів фізичної культури;

на дитячих майданчиках;

у під’їздах житлових будинків;

підземних переходах;

на зупинках громадського транспорту та у транспорті загального користування;

у приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства, готелів, гуртожитків;

в аеропортах та на вокзалах;

парки, сквери, ботанічні сади міста і т.д.

Додамо, що відповідальність за це правопорушення передбачає ст. 175-1 (rуріння тютюнових виробів у заборонених місцях) КУпАП.

«Якщо особа притягується до адміністративної відповідальності вперше протягом року, санкція статті передбачає попередження або накладення стягнення у вигляді штрафу у розмірі від 51 до 170 гривень. Якщо ж особа вчиняє правопорушення повторно протягом року, штраф збільшується від 170 до 340 гривень», – зазначають у патрульній поліції області.