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Під час пожежі у львів’янки обгоріло 60% тіла

Наталя Дуляба

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У середу ввечері, 15 липня, у Львові на вул. Академіка Лазаренка, 36 спалахнула пожежа, під час якої опіки 60% тіла отримала 46-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Займання виникло орієнтовно о 22:08 год. у квартирі на шостому поверсі 12-поверхового житлового будинку.

На місце події негайно прибули рятувальники. Під час пожежі постраждала 46-річна власниця помешкання: жінка отримала опіки 60% тіла. З опіками рук, ніг та тулуба I-II ступеня її госпіталізували у лікарню швидкої медичної допомоги. Стан потерпілої – важкий.

У квартирі вогонь встиг знищити невелику частину приміщення площею 3 кв м, а також деякі речі домашнього вжитку.

Наразі причини виникнення пожежі встановлюються.

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