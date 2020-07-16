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На Жовківщині зламане буревієм дерево вбило хлопця

Вероніка Рой

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У середу, 15 липня, у лісі неподалік села Гійче, що у Жовківському районі, заламане буревієм дерево вбило 26-річного хлопця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Учора до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісі неподалік села Гійче, під час розчистки лісосіки після буревію, загинув 26-річний місцевий мешканець. Як попередньо встановили правоохоронці, на чоловіка впала зламана вітром сосна. У результаті цього чоловік помер на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Фото: Нацполіція Львівщини

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