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На Сихові в орендаря відібрали комунальну землю вартістю 250 тисяч

Наталя Дуляба

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Прокурори відсудили в орендаря земельну ділянку на Сихові, яку він отримав із порушеннями від Львівської міськради. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Йдеться про незаконне вибуття із комунальної власності Львова ділянки площею близько 350 кв м на вул. Бережанській, що на Сихові. Вартість землі становить більше 250 000 грн.

«Прокурори встановили, що ця земля вибула із власності Львівської міської ради із порушення Закону України «Про оренду землі» та Земельного кодексу України. З’ясувалось, що мерія надала дозвіл на виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду з порушенням встановленої процедури та без проведення земельних торгів», – йдеться у повідомленні.

Відтак прокурори звернулись до суду, аби визнати недійсними та скасувати рішення Львівської міськради й договір оренди.

Торік у листопаді Сихівський районний суд м. Львова задоволив позов прокуратури. Однак із цим не погодився відповідач і подав апеляційну скаргу.

14 липня цього року Апеляційний суд Львівської області підтримав позицію прокуратури та залишив рішення суду першої інстанції у силі.

Тому договір оренди на ділянку на вул. Бережанській має бути розірваний, а сама земля має повернутися у підпорядкування міськради Львова.

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