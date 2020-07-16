На Личаківській демонтували делініатори

На перехресті вул. Личаківська – вул. Пасічна частково демонтували гумові стовпці-делініатори. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За словами заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрія Білого, делініатори поставили для того, щоб автомобілі не перетинали суцільну смугу. Водії з правої смуги перелаштовувалися в центральну, щоб їхати в напрямку Винник. Це створювало небезпеку та проблему для тих, хто їхав в центральній смузі.

Небайдужі мешканці ініціювали встановлення таких стовпців і подали пропозицію на розгляд комісії з безпеки дорожнього руху. Однак, після встановлення з’явилася ще одна проблема – занадто вузька смуга для повороту. Так 12-метровий автобус не міг повернути, не виїжджаючи за межі смуги.

«Проектант розміщення стовпців на суцільній смузі не перевірив, чи буде можливість автобусу здійснювати поворот. Тому в перший день після встановлення побачили проблему, на місце виїхали фахівці і забрали декілька стовпців, щоб автобуси могли повертати», – повідомив Андрій Білий.

Окрім того стало відомо, що на цьому місці мають облаштувати зупинку громадського транспорту біля храму Покрови на вулиці Личаківській.