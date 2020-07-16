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На Бродівщині зацвіла рідкісна орхідея

Вероніка Рой

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На Бродівщині в національному природному парку «Північне Поділля» виявили місця зростання рідкісних червонокнижних орхідей, які вважали зниклими. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Найцінніша та найрідкісніша орхідея в Європі – Скрученик приємний. Рослина зростає тільки в одному місці в Європі – у  Бродівському районі. Скрученик приємний занесений в Червону книгу України, як і всі інші орхідеї. Окрім того екологи виявили Булатку довголисту, яку вважали зниклою через посуху.

«Пошуки цих видів не давали результатів багато років, однак несподівано трапилась зростання рідкісних орхідей. Десь півсотні квітуючих особин. Для української флори це значний успіх», – розповів ботанік Володимир Баточенко.

Фото: ЛОДА

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