Біля храму Покрови на Личаківській з’явиться громадський простір

Біля храму Покрови Пресвятої Богородиці, що на вулиці Личаківській, 175 облаштують повноцінний громадський простір. Відповідний проєкт переміг у конкурсі на Громадський бюджет 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Передбачається, що площа буде засіяна травою, оновлена зеленими насадженнями і квітниками, облаштована прогулянковою доріжкою, смітниками, лавками та вуличними меблями.

«Цей проект, що переміг, подавався не перший рік. Торік він подавався як великий проект, але забракло голосів. Тоді вартість була понад 3 млн грн. Після цього проект подали як малий (599 тис. грн). Ідея облаштування цієї площі справді потрібна», — розповів начальник управління «Секретаріат ради» Юрій Лукашевський,

Він також повідомив, що створюють простір для різних культурно-мистецьких заходів, зокрема: вуличний кінотеатр, концерти, театралізовані дійства та інше. Однак, проєкт ще потребує деяких доопрацювань. Перш за все, проблема, пов’язана із тим, що неподалік має бути зупинка громадського транспорту, яку не було враховано під час його створення.

Також, за словами голови Личаківської РА Івана Лозинського, вже є готовий проект щодо освітлення церкви та дзвіниці.

До слова Загальна площа проектування – 1 552 м2.