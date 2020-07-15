Кардинал Ватикану Конрад Краєвський приїде до Львова

У Львові 17-18 липня перебуватиме представник Ватикану, Папський елемозинарій (розподілювач милостині) Кардинал Конрад Краєвський. Зокрема він освятить територію будівництва Дому для самотніх та бездомних жінок у Львові та освячення храму св. Йоана Павла ІІ (Львів-Сокільники). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відтак на перехресті вулиць Хлібної-Пимоненка Кардинал освятить територію під будівництво Дому для бездомних та самотніх жінок. Цим будинком опікуватимуться Сестри Альбертинки РКЦ.

«Прагнемо, щоб у такому будинку жінка почувалася безпечно, а також змогла віднайти та розвинути свої таланти, здібності, щоб у майбутньому влаштуватися на роботу. До кожної ми будемо підходити індивідуально, щоб здійснити її мрії», — розповіла сестра-альбертинка Ієроніма Дорота Кондрацька.

Цьогоріч минає 100 років від Дня народження святого Папи Івана Павла ІІ. Тому символічно, що саме у 2020 році Кардинал Конрад Краєвський освятить храм св. Йоана Павла ІІ та сімейний центр (Львів-Сокільники).

«Іван Павло ІІ під час свого візиту до Львова кілька разів проїжджав тут, де тепер розташована парафія, названа на його честь. Ця парафія є продовженням справи Папи Івана Павла ІІ, і тому не лише вшановує його пам’ять, але діє у двох важливих напрямках: відкриття дверей для Христа (щоб ми стали справді християнами) і нова євангелізація для охрещених і невіруючих. Оскільки осердя нашої парафії свого часу склали саме сім’ї, то також біля храму буде освячено сімейний центр, де плануємо цікаві дошкільні активності для дітей, і не лише. А Кардинал Конрад Краєвський був серед тих, хто в останні роки життя Івана Павла ІІ був біля нього поруч, це одна з дуже близьких осіб до Папи», – розповів отець Григорій Драус, настоятель храму св. Йоана Павла ІІ.

Митрополит і Архієпископ Львівський РКЦ Мечислав Мокшицький переконаний, що візит Кардинала Конрада Краєвського – особливий жест Папи Франциска.

«Кардинал Конрад Краєвський, як Папський елемозинарій, приїде сюди до нас, щоб показати також близькість Отця Франциска з нашим народом, нашою Церквою в Україні. Це є великий жест Папи Франциска, а також велика любов Кардинала Конрада Краєвського, який довгі роки був близьким співпрацівником Папи Івана Павла ІІ», – зазначив він.

Довідка

Кардинал Конрад Краєвський народився 25 листопада 1963 року в польському місті Лодзі. У 1988 році закінчив Вищу Духовну Семінарію і отримав священичі свячення, а також завершив навчання у Люблінському Католицькому Університеті. Навчався у Папському Літургійному Інституті св. Ансельма та в Папському Університеті св. Томи Аквінського.

Доктор богослов’я. Був церемонімейстером архієпископа, а у 1997 році – Святішого Отця Івана Павла ІІ під час його апостольського візиту до Польщі. В 1999 році призначений папським церемонімейстером і отримав Почесного прелата Його Святості. В 2008 році став Капеланом Його Святості.

3 серпня 2013 року Папа Франциск підніс монсерйора Краєвського до гідності архієпископа, а 20 травня – кардинала.

Кардинал Конрад Краєвський вніс лепту в будівництво Притулку для убогих, який зведено на вул. Мазепи на Збоїщах у Львові.

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