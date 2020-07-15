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Із початку року 24 львів'яни стали майстрами спорту України

Соломія Головіна

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Із початку року спортивне звання «Майстер спорту України» було присвоєно 24-м львів’янам. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

 

Як зазначається, наказами Міністерства молоді та спорту України за шість з половиною місяців цього року (станом на 15 липня) спортивне звання «Майстер спорту України» було присвоєно 24-м львів’янам.

Серед них спортсменам з олімпійських видів спорту – 13, з неолімпійських видів спорту – 10 і з видів спорту осіб з інвалідністю – 1.

Відповідними наказами міністерства також присвоєно спортивне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» п’ятьом львівським спортсменам: з олімпійських видів спорту – 1, з неолімпійських видів спорту – 3 і з видів спорту осіб з інвалідністю – 1.

Окрім того,  двом львівським тренерам за цей період було присвоєно спортивне звання «Заслужений тренер України» – по одному з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Із списком спортсменів, яким присвоєні звання, можна ознайомитися тут.

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