ОСТАННІ НОВИНИ

Як у Львові реконструюють Замарстинівський парк

Вероніка Рой

|

У Львові триває реконструкція Замарстинівсього парку. Зокрема, до вересня цього року планують завершити облаштування центральної алеї та прилеглих територій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Наразі у Замарстинівському парку тривають активні ремонтні роботи. Там буде облаштовано дитячий майданчик та амфітеатр.

«Зараз роблять розбивку дитячого майданчика у вигляді кораблика. Кораблик буде довжиною 19 м, буде пісочниця. Висота корабля буде 12 м. Завершили роботи з прокладання кабелів. Також тут передбачений амфітеатр. Тут буде також багато лавочок. Лавочки будуть покриті терасною дошкою.З понеділка в частині парку будемо робити газони. Ми вже переробили частину доріжок», – відзначив директор ЛКП «Зелений Львів» Володимир Данилюк.

Зазначимо, Замарстинівський парк відкрили ще у 1978 році.

«Останні тижні тут дуже пожвавилась робота. Цей проєкт – це переможець першого року Громадського бюджету. Цей парк відкрили у 1978 році. Колись тут був трамвайчик, дерев’яні зайчики, гойдалки, але потім цей парк атракціонів розібрали. Залишився лише майданчик з червоної цегли», – розповіла ініціаторка проєкту Оксана Луцко.

Варто зауважити, що проєкт громадського бюджету «Відновлення центральної алеї та прилеглих територій парку «Замарстинівський» переміг у конкурсі в 2016 році,  набравши 1 381 голосів. Початковий бюджет проекту був 2 751 003 грн.

У проєкті було запропоновано відновити центральну алею, бокові доріжки, встановити освітлення та лавочки.

Через складний рельєф зони проектування та складність рішень щодо водовідведення та водозбору проєктно-кошторисна документація щодо цього проєкту виготовлялась та проходила експертизу до серпня 2017 року.

У листопаді 2018 року виконання проекту було призупинено через з виникнення додаткових обставин, які потрібно було врахувати та які не були зазначенні у проєкті.

Наразі підрядником виконано роботи на суму 2 002 534 грн, а саме:

  • з влаштування систем каналізування та дренажних колодязів;
  • частково облаштування доріжок з бруківки та гравію;
  • планувальні роботи з будівництва амфітеатру.

У 2020 році на виконання будівельних робіт передбачено 3 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів
Ігор ВАСЮНИК
Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів

Ціль – якісний громадський транспорт і Львів без заторів....

Місцеві вибори-2020. Перспективи, прогнози, національний та регіональний вимір
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Місцеві вибори-2020. Перспективи, прогнози, національний та регіональний вимір

Через чотири місяці в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, підготовка до яких – явна чи неявна – розпочалася в усіх ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...