Як у Львові реконструюють Замарстинівський парк

У Львові триває реконструкція Замарстинівсього парку. Зокрема, до вересня цього року планують завершити облаштування центральної алеї та прилеглих територій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Наразі у Замарстинівському парку тривають активні ремонтні роботи. Там буде облаштовано дитячий майданчик та амфітеатр.

«Зараз роблять розбивку дитячого майданчика у вигляді кораблика. Кораблик буде довжиною 19 м, буде пісочниця. Висота корабля буде 12 м. Завершили роботи з прокладання кабелів. Також тут передбачений амфітеатр. Тут буде також багато лавочок. Лавочки будуть покриті терасною дошкою.З понеділка в частині парку будемо робити газони. Ми вже переробили частину доріжок», – відзначив директор ЛКП «Зелений Львів» Володимир Данилюк.

Зазначимо, Замарстинівський парк відкрили ще у 1978 році.

«Останні тижні тут дуже пожвавилась робота. Цей проєкт – це переможець першого року Громадського бюджету. Цей парк відкрили у 1978 році. Колись тут був трамвайчик, дерев’яні зайчики, гойдалки, але потім цей парк атракціонів розібрали. Залишився лише майданчик з червоної цегли», – розповіла ініціаторка проєкту Оксана Луцко.

Варто зауважити, що проєкт громадського бюджету «Відновлення центральної алеї та прилеглих територій парку «Замарстинівський» переміг у конкурсі в 2016 році, набравши 1 381 голосів. Початковий бюджет проекту був 2 751 003 грн.

У проєкті було запропоновано відновити центральну алею, бокові доріжки, встановити освітлення та лавочки.

Через складний рельєф зони проектування та складність рішень щодо водовідведення та водозбору проєктно-кошторисна документація щодо цього проєкту виготовлялась та проходила експертизу до серпня 2017 року.

У листопаді 2018 року виконання проекту було призупинено через з виникнення додаткових обставин, які потрібно було врахувати та які не були зазначенні у проєкті.

Наразі підрядником виконано роботи на суму 2 002 534 грн, а саме:

з влаштування систем каналізування та дренажних колодязів;

частково облаштування доріжок з бруківки та гравію;

планувальні роботи з будівництва амфітеатру.

У 2020 році на виконання будівельних робіт передбачено 3 млн грн.

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Фото: ЛМР