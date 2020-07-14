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Суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві кримінального авторитета зі Львова

Вероніка Рой

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У вівторок, 14 липня, Галицький районний суд Львова взяв під варту кілера, якого підозрюють у  вбивстві кримінального авторитету у Львові. Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

 

«Суд обрав стосовно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави», – ідеться у повідомленні.

Як відомо, затримали 37-річного чоловіка 13 липня в Івано-Франківській області. Там він переховувався від слідства. У 2015 році він разом з поплічником на одній з вулиць Львова вбили 50-річного львів’янина, після чого втекли за межі України. Згодом їх оголосили у міжнародний розшук. Через кілька років одного з розшукуваних затримали в італійському містечку та екстрадували до України. Детальніше про резонансе вбивство можна дізнатися за посиланням.

Наразі затриманому чоловікові  члену організованої злочинної групи, повідомлено про підозру за п.12 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Фото: Нацполіція

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