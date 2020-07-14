Суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві кримінального авторитета зі Львова

У вівторок, 14 липня, Галицький районний суд Львова взяв під варту кілера, якого підозрюють у вбивстві кримінального авторитету у Львові. Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

«Суд обрав стосовно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави», – ідеться у повідомленні.

Як відомо, затримали 37-річного чоловіка 13 липня в Івано-Франківській області. Там він переховувався від слідства. У 2015 році він разом з поплічником на одній з вулиць Львова вбили 50-річного львів’янина, після чого втекли за межі України. Згодом їх оголосили у міжнародний розшук. Через кілька років одного з розшукуваних затримали в італійському містечку та екстрадували до України. Детальніше про резонансе вбивство можна дізнатися за посиланням.

Наразі затриманому чоловікові – члену організованої злочинної групи, повідомлено про підозру за п.12 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Фото: Нацполіція