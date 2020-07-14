Після довготривалого лікування через поранення на Донбасі у вічність відійшов воїн з Червонограда

Після довготривалого важкого лікування через поранення на Донбасі у вічність відійшов доброволець з Червонограда Сергій Письменський. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Червоноградської міської ради.

«Глибоко сумуємо з приводу смерті бійця Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор» Сергія Письменського… Світла пам’ять і слава Герою!», – мовиться у інформації міськради.

Сергій Письменський брав участь у бойових діях в зоні АТО в секторі «М» у складі 8-го окремого батальйону «Аратта», де й отримав поранення. Після майже 5 років важкого лікування Сергій відійшов до вічності.

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Фото: Червоноградська міська рада