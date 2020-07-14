На Золочівщині чоловік побив сусіда до смерті

11 липня мешканець одного з сіл Золочівського району під час сварки побив до смерті свого 60-річного сусіда. Тепер зловмиснику загрожує до десяти років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

11 липня у поліцію звернувся мешканець одного з сіл Золочівського району. Він повідомив про тіло сусіда без ознак життя, яке він побачив біля його будинку.

На місці події правоохоронці виявили тіло господаря – 60-річного місцевого мешканця з травмами голови.

Встановлено, що до скоєння злочину причетний 43-річний односельчанин загиблого. Так, близько 16:00 год, під час конфлікту, він побив сусіда, спричинивши йому тілесні ушкодження, які призвели до смерті.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на терімн від семи до десяти років.

13 липня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.