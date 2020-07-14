Громадський простір біля поліклініки на Сихові планують завершити до осені

На проспекті Червоної Калини, 68 облаштовують громадський простір. У плані проєкту передбачено внутрішньоквартальний капітальний ремонт доріг та тротуарів, який обіцяють завершити до 1 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Голова Сихівської РА Галина Гладяк зазначила, що на площі біля головного входу в поліклініку планують зробити вуличне освітлення, посадити дерева та встановити 9 лавок.

«Проєкт робив Інститут просторового розвитку. Фініш робіт передбачається 1 вересня. Наразі виконали 80% демонтажу та вже замовили на виробництві лавки. Простір охоплює територію біля поліклініки. Його вартість становить 7,3 млн грн», – зазначила голова Сихівської РА Галина Гладяк.

У межах проєкту також мають облаштувати велосипедні доріжки, встановити урни, велостійки, вуличні лавки та ліхтарі, а також висадити дерева та кущі.