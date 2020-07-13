У Винниках 63-річний чоловік прострелив ногу охоронцю лікарні

10 липня під час сварки 63-річний чоловік прострелив ногу охоронцю лікарні у Винниках і втік. Тепер хулігану загрожує до семи років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 10 липня у поліцію повідомили, що на території однієї із лікарень у місті Винники зловмисник прострелив ногу працівнику цивільної охорони медзакладу і втік.

На місці події поліцейські виявили 63-річного львів’янина з наскрізним пораненням ноги. Встановлено, що між ним та іншим чоловіком виник конфлікт, під час якого зловмисник вистрелив потерпілому в ногу з предмета, схожого на револьвер Флобера, і поранив його.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

Також встановлено, що до вчинення злочину причетний 63-річний житель Львова. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Зброю поліцейські у нього вилучили та скерували на експертне дослідження.

Досудове розслідування триває.

Фото: Нацполіція Львівщини