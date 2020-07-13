У ДТП на Миколаївщині постраждали троє людей

У неділю ввечері, 12 липня, на трасі Київ – Чоп у селі Більче, що на Миколаївщині, зіткнулися два «Опелі». Внаслідок аварії травмувались троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як з’ясували правоохоронці, 40-річна водійка «Опеля Астра» на трасі Київ – Чоп виїхала на зустрічну смугу, де врізалась також в автомобіль «Опель Астра», яким керував 55-річний львів’янин.

Внаслідок зіткнення постраждали три людини: 55-річний водій «Опеля» і його 53-річний пасажир, а також 16-річний пасажир «Опеля», який виїхав на зустрічну смугу. Із різними травмами їх доправили в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють всі обставини аварії.

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