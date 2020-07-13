ОСТАННІ НОВИНИ

У ДТП на Миколаївщині постраждали троє людей

Наталя Дуляба

|

У неділю ввечері, 12 липня, на трасі Київ – Чоп у селі Більче, що на Миколаївщині, зіткнулися два «Опелі». Внаслідок аварії травмувались троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як з’ясували правоохоронці, 40-річна водійка «Опеля Астра» на трасі Київ – Чоп виїхала на зустрічну смугу, де врізалась також в автомобіль «Опель Астра», яким керував 55-річний львів’янин.

Внаслідок зіткнення постраждали три людини: 55-річний водій «Опеля» і його 53-річний пасажир, а також 16-річний пасажир «Опеля», який виїхав на зустрічну смугу. Із різними травмами їх доправили в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють всі обставини аварії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів
Ігор ВАСЮНИК
Безкоштовний громадський транспорт: досвід 110 міст. Як це врятує Львів від заторів

Ціль – якісний громадський транспорт і Львів без заторів....

Місцеві вибори-2020. Перспективи, прогнози, національний та регіональний вимір
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Місцеві вибори-2020. Перспективи, прогнози, національний та регіональний вимір

Через чотири місяці в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, підготовка до яких – явна чи неявна – розпочалася в усіх ...

Як патріотичний бізнес допомагає мешканцям західних областей пережити стихійне лихо
Анастасія ПИЖ
Як патріотичний бізнес допомагає мешканцям західних областей пережити стихійне лихо

Компанія «АТБ» оперативно долучилася до підтримки мешканців західних областей, які цього літа зазнали потужного удару ру...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...