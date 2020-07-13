Обережно, борщівник. Чим небезпечна рослина та як вберегтися від опіків

Небезпечна для людини рослина — борщівник Сосновського — наразі активно шириться в усіх районах області. Окрім шкоди для довкілля, ця рослина має надзвичайно небезпечний вплив на здоров’я людини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Борщівник — отруйна рослина висотою до двох метрів, але й бувають і вищі. Характерними для них є зонтичні суцвіття дрібних білих квітів, високий ріст і крислаті листя. Рослина невибаглива до умов зовнішнього середовища, живе по берегах річок, на пустирях, вздовж узбіч доріг.

Прозорий водянистий сік рослини багатий на фотоактивні сполуки (фуранокумарини), при контакті зі шкірою викликає малопомітне подразнення, як від кропиви, але під дією ультрафіолетового (зокрема сонячного) випромінювання, в сокові активуються токсичні властивості, підвищуючи чутливість шкіри до ультрафіолету в сотні разів.

Якщо ви отримали опік борщівником, симптоми будуть залежати від ступеня впливу отрути на шкіру: легке почервоніння, пухирі, глибокі виразки.

На уражених ділянках шкіри людина відчуває свербіж і печіння. Із загальних симптомів спостерігаються млявість, озноб, запаморочення, головний біль. Іноді підвищується температура тіла.

Перша допомога при опіку борщівником:

захистити ділянки дотику шкіри з рослиною від сонячних променів;

промити уражені місця великою кількістю води;

обробити спиртом або іншим засобом від опіків;

при виникненні пухирів потрібно звернутись до лікаря.

У жодному випадку не розтирайте уражене місце. Так ви можете рознести подразнюючу речовину буквально по всьому тілу. Особливо важливо не торкатися до обличчя та очей.

Збираючись на прогулянку в ліс або поле, де можуть рости отруйні рослини, надягайте штани й сорочку з довгими рукавами. Дітям потрібно показати рослину і пояснити, що гратися поруч з ним небезпечно.