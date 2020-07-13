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На кордоні з Польщею службовий собака винюхав у іванофранківця нарковмісні таблетки

Вероніка Рой

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У пропуску «Шегині – Медика», що на Львівщині, службовий собака митників знайшов у легковому автомобілі майже 600 нарковмісних таблеток. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Так, 13 липня  у пункті пропуску «Шегині – Медика» під час митного контролю легкового автомобіля службовий собака митників виявив картонну коробку із нарковмісними таблетками. У коробці було 570 таблеток, діюча речовина яких – трамадол. Незаконно перевезти коробку із таблетками з Республіки Польщі намагався 35-річний мешканець Івано-Франківщини.

За цим фактом працівники Галицької митниці скерували до правоохоронних органів повідомлення про порушення.

Фото: Галицька митниця

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