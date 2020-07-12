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Окупанти обстріляли позиції українців поблизу Опитного: поранено двох воїнів

Соломія Головіна

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У неділю, 12 липня, на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали двоє українських військовослужбовців. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

Зазначається, що сьогодні, 12 липня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об’єднаних сил неподалік Опитного на Донеччині.

Внаслідок обстрілу двоє українських захисників отримали осколкове поранення. Воїнам надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувального закладу.

«Наші військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби та дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії його чекає жорстка та невідворотна відповідь. Втрати окупантів уточнюються», – інформують у штабі.

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