Смертельна ДТП у Червонограді. ВАЗ збив велосипедиста і злетів у річку

У Червонограді 69-річний водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на пішохода та з’їхав з мосту в річку Солокія. Внаслідок ДТП одна особа загинула, ще дві травмувалися. Про це Львівському порталу повідомили у Червоноградському МВ ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація про інцидент надійшла рятувальникам 11 липня о 13:15 год. Так, на вулиці Львівській у Червонограді водій машини ВАЗ-2121 не впорався з керуванням та скоїв наїзд на велосипедиста, а потім з’їхав з мосту в річку Солокія.

Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля, а також травмувалося двоє людей – 70-річний пасажир, а також 68-річний велосипедист. Із травмами різного ступеня важкості їх госпіталізували у лікарню в Червонограді.

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Фото: Червоноградський МВ ГУ ДСНС Львівщини