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Цьогоріч українці вп’ятеро разів частіше одружувалися, ніж розлучалися

Вероніка Рой

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З початку 2020 року українці вп’ятеро разів частіше одружувалися, аніж розлучалися. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

 

«В п‘ять разів більше шлюбів ніж розлучень зареєстрували наші органи державної реєстрації актів цивільного стану з 01 січня по 08 липня цього року», – йдеться у повідомленні.

За даними Мін’юсту, з початку цього року в Україні зареєстрували 65 624 шлюби, а ось розлучень –  12 988.

Додамо, за даними Головного управління статистики Львівщини, у 2019 році на Львівщині у віці від 15 до 34 років одружилися 13 тисяч жінок та 12,2 тисяч чоловіків.

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