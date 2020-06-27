Стало відомо, який середній шлюбний вік на Львівщині

На Львівщині середній шлюбний вік для жінок становить 28 років, а для чоловік – 30 років. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

У 2019 році на Львівщині у віці від 15 до 34 років одружилися 13 тисяч жінок та 12,2 тисяч чоловіків. В управлінні статистики кажуть, що жінки вступають у шлюб у молодшому віці, ніж чоловіки: середній вік нареченої становив 28 років, а нареченого – 30 років. На кожну тисячу жінок у віці 15-34 роки припало 1038 чоловіків.

В управлінні статистики також інформують, що на 1 січня 2020 року у Львівській області проживало 650,7 тисяч молодих людей у віці від 15 до 34 років. Частка молоді у загальній кількості мешканців становила 26,1% та відносно 1 січня 2011 року зменшилась на 5 відсоткових пунктів.

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«Близько двох третин молоді (60,0%) – міські жителі. Найбільша частка молоді – у Львові, Жовківському і Турківському районах, а найменша – у Пустомитівському і Стрийському», – мовиться у повідомленні.

Серед молоді найвищим був рівень зайнятості осіб у віці 30-34 роки – 77,1%, у віці 25-29 років зайнято було 67,7% осіб, у віці 15-24 роки – 29,4%.

До слова, 28 червня в Україні відзначатимуть День молоді.