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Сім’ям загиблих в Скнилівській трагедії виплатять матеріальну допомогу

Владислава Підлісна

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До 18-ї річниці авіакатастрофі, що сталася на військовому летовищі «Скнилів», родини загиблих отримають одноразову матеріальну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як уточнили в управлінні соціального захисту ЛМР, по дві тисячі грн отримають 57 людей. В міському бюджеті на ці виплати закладено 114 тис. грн.

Кошти членам сімей загиблих в авіакатастрофі виплатять у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львова.

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася під час святкування 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України та летовищі «Скнилів» 27 липня 2002 року. Тоді, в наслідок падіння винищувача Су-27 у натовп людей, загинуло 77 осіб (серед них – 28 дітей) та постраждало ще 250 людей.

Скнилівська трагедія вважається найбільшою катастрофою в історії авіаційних свят.

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